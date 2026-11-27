Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek moral bulan sarı-kırmızılılar, derbide de sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Sol dizinden geçirdiği operasyon nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Nijeryalı yıldızın dev karşılaşmaya yetişmesi için çalışmalar devam ediyor. Peki, Osimhen Beşiktaş maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Osimhen Beşiktaş derbisine yetişecek mi? İşte ayrıntılar...

OSIMHEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinin geniş maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak Nijeryalı santrforun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz netlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun sağlık durumuna bağlı olarak karşılaşmanın ikinci yarısında görev alması da ihtimaller arasında bulunuyor.

OSIMHEN BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE İLK 11'DE OLACAK MI?

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen'in derbiye yedek kulübesinde başlama ihtimali bulunuyor. Sağlık ekibinden olumlu rapor gelmesi halinde teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın gidişatına göre Nijeryalı golcüye süre verebilir. Ancak Galatasaray'dan konuya ilişkin henüz kesin bir açıklama gelmedi.

OSIMHEN'İN SAKATLIĞI NE? NEDEN AMELİYAT OLDU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmanın ardından sol dizinde sorun yaşayan Victor Osimhen'in yapılan kontrollerinde serbest fragman tespit edilmişti. Nijeryalı futbolcu, 7 Kasım 2026 tarihinde Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik diz cerrahisi uygulanan yıldız futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibinin gözetiminde devam ediyor.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, 20 Kasım tarihinde yayımladığı sağlık raporunda Victor Osimhen'in fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Derbiye kısa bir süre kala futbolcunun fiziksel durumu yakından takip edilirken maçta görev alıp alamayacağına ilişkin nihai karar bekleniyor.

OSIMHEN BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Victor Osimhen, 2026-2027 sezonunda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti. Toplamda 13 gole doğrudan katkı sağlayan Nijeryalı santrfor, sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerden biri oldu.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor.