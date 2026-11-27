Oynadığı her karşılaşmada Filistin'e destek mesajları veren ve Gazzeli çocukların sesi olmaya devam eden G.Saray'a teşekkür mesajları yağıyor. Gazzeli çocuklar, Filistin'e destek pankartları nedeniyle Galatasaray'a çektikleri videolarla teşekkür etti. "Gazze'nin sesi olduğunu için teşekkürler Galatasaray" pankartı açan Gazzeli çocuklar, G.Saray'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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