Galatasaray'da dev derbi öncesi flaş ayrılık gelişmesi! Yönetimden izin istedi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı devirerek moral depolayan ve gözünü Beşiktaş derbisine çeviren Galatasaray'da sıcak bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Devler Ligi listesine dahil edilmeyen ve bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli milli futbolcu, ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmak için sarı-kırmızılı yönetimden izin istedi. İşte o yıldız isim ve Bundesliga'dan gelen resmi ilgi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 10:37
Avrupa zaferinin ardından lig mesaisine dönen sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi, 30 Kasım 2026 Pazartesi akşamı saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik Beşiktaş derbisi öncesi galibiyet hesapları yapan Galatasaray'da, kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildiriminde listeye dahil edilmeyen tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan, geleceğiyle ilgili radikal bir karar aldı.
Takımda fazla forma şansı bulamayan milli futbolcu, ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmak için sarı-kırmızılı yönetimden izin istedi.
Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan 32 yaşındaki deneyimli savunmacıya özellikle eski ligi olan Almanya Bundesliga'dan ciddi bir ilgi olduğu belirtiliyor.
Kaan Ayhan için Bundesliga ekiplerinden başta Wolfsburg olmak üzere çok sayıda kulübün devreye girdiği ifade ediliyor.
Tecrübeli futbolcunun ayrılık talebinin arkasında, 2026-2027 sezonunda sarı-kırmızılı forma altında çok kısıtlı süreler alması yatıyor.
Kaan Ayhan, bu sezon Trendyol Süper Lig'de geride kalan haftalarda yalnızca 2 resmi karşılaşmada forma şansı bulabildi.
Sezonun ilk haftasındaki Çorum FK maçında son 1 dakikada oyuna giren milli oyuncu, ilk 11'de başladığı tek lig maçı olan Samsunspor karşılaşmasında ise 90 dakika görev yaptı ve toplamda 91 dakika süre alabildi.
Görev aldığı bu iki lig mücadelesinde gol ya da asist katkısı sağlayamayan tecrübeli futbolcu, birçok lig haftasını ise yedek kulübesinde tamamladı.
Hem sağ bek hem stoper hem de ön libero mevkilerinde görev yapabilen Kaan Ayhan'ın ocak ayındaki ayrılık talebine teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor.
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