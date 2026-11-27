Sezonun ilk haftasındaki Çorum FK maçında son 1 dakikada oyuna giren milli oyuncu, ilk 11'de başladığı tek lig maçı olan Samsunspor karşılaşmasında ise 90 dakika görev yaptı ve toplamda 91 dakika süre alabildi.

Görev aldığı bu iki lig mücadelesinde gol ya da asist katkısı sağlayamayan tecrübeli futbolcu, birçok lig haftasını ise yedek kulübesinde tamamladı.