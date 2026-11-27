Galatasaray'a Bruno Fernandes'te opsiyon şoku!
Transferde adı Galatasaray ile anılan Bruno Fernandes ile ilgili Manchester United'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Premier Lig ekibi, sözleşmesinin son yılına giren Portekizli yıldızın kontratında yer alan opsiyonu devreye sokma kararı aldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2026 18:59 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2026 19:05
AYRILMAK İSTERSE ÖNÜ AÇILACAK
İngiliz temsilcisinin bu hamleyi sezon sonunda olası bonservissiz bir ayrılığın önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdiği kaydedildi.
Öte yandan Bruno Fernandes'in takımdan ayrılmak istemesi halinde kulübün transferde zorluk çıkarmayacağı belirtildi.
G.SARAY İLE ANILIYORDU
Galatasaray, geçtiğimiz yaz yıldız futbolcuyu kadrosuna katma girişiminde bulunmuştu. Bu girişim, Ada temsilcisi tarafından kesin bir şekilde reddedilmiş ve Fernandes'in satılık olmadığı bilgisi verilmişti.
Aynı dönemde İngiliz ekibinin tecrübeli ismin sözleşmesini uzatılacağı bilgisi basına yansımış fakat sonrasında kulüp cephesinden herhangi bir resmi adım atılmamıştı.
2020 yılının devre arasında Sporting'den 65 milyon euro bonservisle transfer edilen Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla bugüne kadar 343 maçta forma giydi.
Yıldız orta saha, sahada kaldığı süre boyunca 115 kez topu filelerle buluştururken 111 defa golü getiren asisti kaydetti.
Uzatılan kontratı ve açık bırakılan ayrılık kapısı ile Bruno Fernandes'in önümüzdeki transfer dönemlerinde yeniden gündemin üst sıralarında yer alması bekleniyor.
İşte Avrupa basınında yaşanan sıcak gelişmeye ilişkin servis edilen o haberler...
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.