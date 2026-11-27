Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni aynı anda büyük bir başarıyla götüren G.Saray, Avrupa'da bambaşka hayallere dalmış durumda. Geçen sezon olduğu gibi yine ilk 5 haftayı 9 puanla tamamlayan sarı-kırmızılılar, bu kez daha da ileriye gitmek istiyor. Temsilcimiz açısından kalan 3 maçı büyük bir önem taşıyor. Geçen sezon bu dönemden sonra karşılaştığı Union'a RAMS Park'ta eksik bir kadro ile sahaya çıktığı maçta 1-0 yenilen G.Saray, daha sonra sezonu 20. tamamlamış ve 10 puanla play-off'a kalmıştı.

Bu sezon 3. kez lig usulüne göre düzenlenen Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan iki sezonda play-off barajı 11 ve 9 puanda kalmıştı. 9 puanı bulunan temsilcimiz, kalan 3 maçından 1 galibiyet çıkarması durumunda play-off biletini cebine koyacak. Ancak AEK deplasmanından alınacak bir galibiyet işleri bambaşka bir boyuta taşıyacak. Devler Ligi'nde son iki sezonda da ilk 8 barajı 16 puanda kaldı. 9 puanı bulunan temsilcimiz, AEK, Feyenoord ve PSG'den 7 puan çıkartırsa doğrudan son 16'ya kalabilir.

TAKIM İZİN YAPTI

Aston Villa galibiyetinin ardından idman yapan sarı-kırmızılılar, dünü ise izin yaparak geçirdi. Okan Buruk, oyuncularına zorlu Beşiktaş derbisi öncesinde dinlenmeleri için 1 günlük fırsat tanırken, çalışmalar bugün Kemerburgaz'da kaldığı yerden devam edecek.

101 YILLIK SAAT

G.Saray'ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'e, kuruluş üyelerinin hediye ettiği; sarı-kırmızılıların ilk logosu olan 'gayın' ve 'sin' harflerinin altın işlemeyle yer aldığı 101 yıllık cep saati, müzayedeye çıkarılıyor. Ön tekliflerin 500 bin TL'yi aştığı öğrenildi.