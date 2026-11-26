Victor Osimhen'in G.Saray için önemini anlatmaya kelimeler yetmez. Türk futbolunun en pahalı transferi olarak geldiği sarı-kırmızılı takımla birlikte tarih yazan Osimhen'in yokluğunda çok zorlanan G.Saray'da artık bir Deniz Gül gerçeği bulunuyor.

Milli futbolcu kritik anlarda sahneye çıkmaya devam ediyor.

Ne zaman G.Saray'ın çok önemli bir gole ihtiyacı varsa 22 yaşındaki futbolcu sahne almaktan geri kalmıyor ve üzerine düşeni tamamen yerine getiriyor.

Önceki gün de öyle oldu.

PORTO'DA DA ATIYORDU

Aston Villa karşısında burnunu kırma pahasına topa kafasını sokan Deniz Gül, mücadelenin tek golünü atarak temsilcimize 3 puanı getirdi. Ancak Deniz bunu hep yapıyor.

Daha önce formasını giydiği Porto'da da son dakika golleriyle ön plana çıkan milli futbolcu, bu sezon parçalı forma altında iki gol sevinci yaşadı.

İkisi de maçlar berabere giderken ve G.Saray'ın gole çok ihtiyacı olduğu anlarda geldi. Deniz, 1-0 sona eren G.Birliği ve Aston Villa maçlarında gol atarak takımına ekstra 4 puan getirdi.

DENİZ'E OPERASYON

Burnunu kırma pahasına Aston Villa maçında topa kafasını uzatıp 3 puanı getiren Deniz Gül, bıçak altına yattı. Dün başarılı bir operasyon geçiren Deniz için kulüpten yapılan açıklamada, "Burnunda oluşan geniş cilt yaralanması ve kırık" nedeniyle milli futbolcunun ameliyat edildiği ifade edildi.

TRİBÜNDEN SAHAYA

Çocukluğundan itibaren sarıkırmızılı renklere gönül veren ve 22 yaşında çocukluk aşkına kavuşan Deniz Gül, hayallerinin ötesine geçmeyi başardı.

G.Saray tribünlerinde maç seyreden o küçük çocuk, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde golerini atıyor.