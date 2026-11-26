Galatasaray'dan prim kararı! Dursun Özbek Aston Villa maçı sonrası...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aston Villa galibiyetinin ardından futbolculara prim müjdesi verdi. Daha önce belirlenen galibiyet primini artıran Özbek, oyunculara jest yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 11:46 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2026 11:48
Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet için verdiği 2.1 milyon euro'yu da aldı.
Yayın ve katsayı gelirinden de 10 milyon euro alması beklenen Aslan'ın geliri 35 milyona kadar ulaşacak.
DURSUN ÖZBEK'TEN PRİM JESTİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aston Villa galibiyetinin ardından soyunma odasına giderek futbolculara müjdeyi verdi.
Özbek, daha önce 700 bin euro olarak belirlenen galibiyet primini 1 milyon euroya yükseltti.
Özbek'in bu jesti sonrası futbolcuların soyunma odasında büyük sevinç yaşadığı belirtiliyor.
Belirlenen 1 milyon euroluk primin iki taksit halinde futbolcuların hesaplarına yatırılacağı da gelen haberler arasında.
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