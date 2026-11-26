Geçen sezon play-off aşamasını da geçerek son 16 turuna adını yazdıran sarı-kırmızılılar, yine minimum aynı hedefle ilerliyor.

Geride kalan 5 hafta sonunda 3 galibiyet elde ederek 9 puan toplayan temsilcimiz önemli bir gelirin de sahibi oldu.