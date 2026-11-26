Galatasaray'a dev gelir! Şampiyonlar Ligi'nde o rakamı garantiledi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında konuk ettiği Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Galibiyetlerle Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden sarı kırmızılılar, Devler Ligi'nde sahada kazandığı başarıları ekonomik anlamda da kazanca dönüştürerek kasasını doldurmayı sürdürüyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 10:09
Geride kalan 5 hafta sonunda 3 galibiyet elde ederek 9 puan toplayan temsilcimiz önemli bir gelirin de sahibi oldu.
Şampiyon olduğu için doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne kalan sarı-kırmızılılar, UEFA'dan 18.62 milyon euro almaya hak kazanmıştı.
Katılım hakkını cebine koyan Okan Buruk'un öğrencileri performanslarıyla da kulübe yardımcı olmaya devam ediyor.
BEKLENEN TOPLAM GELİR...
Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet için verdiği 2.1 milyon euro'yu da aldı.
3 galibiyet nedeniyle toplamda şimdilik 6.3 milyon euro kazanan G.Saray, toplamda 25 milyon euro kazandı.
Yayın ve katsayı gelirinden de 10 milyon euro alması beklenen Aslan, 35 milyona kadar ulaşacak.
Sarı-kırmızılılar geçen sezon ise 53.5 milyon euro kazanmıştı.
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