Deniz Gül Beşiktaş derbisinde oynayacak mı, Galatasaray'ın genç futbolcusunun sağlık durumu nasıl? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında attığı golle sarı-kırmızılı takıma kritik galibiyeti getiren Deniz Gül, karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme geldi. Gol vuruşu sırasında rakibinin müdahalesiyle yüzünden darbe alan ve burnunda kırık oluşan milli futbolcu ameliyat edildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada oyuncunun operasyon geçirdiği duyurulurken, derbi öncesi son durumuyla ilgili de önemli gelişmeler yaşandı. Aston Villa karşılaşmasının 77. dakikasında attığı golle Galatasaray'a 1-0'lık galibiyeti getiren Deniz Gül, gol pozisyonunda Nicolas Jackson'ın müdahalesiyle yüzünden yaralandı. Burnunda kanama meydana gelen genç futbolcuya saha içerisinde müdahale edildi. Burnuna dikiş atılan ve bandajla oyuna devam eden Deniz, karşılaşmayı tamamlamayı başardı. Ancak maçın ardından yapılan kontrollerde burnunda kırık ve geniş bir cilt yaralanması tespit edildi.

DENİZ GÜL BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Deniz Gül'ün Beşiktaş derbisinde forma giyme ihtimali bulunuyor. Ameliyat sonrasında antrenmanlara katılabilecek durumda olduğu aktarılan genç futbolcunun, 30 Kasım'da oynanacak mücadelede görev alması bekleniyor. Ancak Deniz Gül'ün maç kadrosunda yer alması veya karşılaşmaya ilk 11'de başlaması konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Oyuncunun antrenmanlardaki durumu ve sağlık ekibinin değerlendirmesi belirleyici olacak.

DENİZ GÜL'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL? BURNUNDA NE VAR?

Galatasaray'ın resmi açıklamasına göre Deniz Gül'ün burnunda geniş bir cilt yaralanması ve buna eşlik eden kırık meydana geldi.

Genç futbolcu, Aston Villa karşılaşmasının ardından sponsor hastane Acıbadem Maslak'ta operasyon geçirdi. Müdahalede plastik cerrahi ve kulak burun boğaz uzmanları görev aldı.

OKAN BURUK, DENİZ GÜL HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa karşılaşmasının ardından Deniz Gül'ün yaşadığı sakatlığa değinmişti.

Buruk, genç futbolcunun yüzüne ve burnuna aldığı darbeye rağmen mücadeleye devam ettiğini belirterek durumunun değerlendirileceğini söylemişti. Deneyimli teknik adamın açıklaması, maç sonrasında oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edileceğini ortaya koymuştu.

DENİZ GÜL BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'DE OLACAK MI?

Deniz Gül'ün derbide forma giyme ihtimali olumlu görünse de ilk 11'de başlayacağı kesinleşmedi.