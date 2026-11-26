Brezilya ekibi Vasco da Gama'da kiralık olarak forma giyen Carlos Cuesta ocak ayında G.Saray'a dönüyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2026 06:50
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da kiralık olarak forma giyen Carlos Cuesta ocak ayında G.Saray'a dönüyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı için Brezilya ekibi, aralık sonunda sona erecek olan kiralık sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanmama kararı aldı. Yapılan açıklamada Cuesta ile yolların ayrıldığı ve Türkiye'ye döneceği belirtildi