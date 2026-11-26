Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen G.Saray, kazandıkça kasasını da doldurmaya devam ediyor. Geçen sezon play-off aşamasını da geçerek son 16 turuna adını yazdıran sarı-kırmızılılar, yine minimum aynı hedefle ilerliyor. Geride kalan 5 hafta sonunda 3 galibiyet elde ederek 9 puan toplayan temsilcimiz önemli bir gelirin de sahibi oldu. Şampiyon olduğu için doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne kalan sarı-kırmızılılar, UEFA'dan 18.62 milyon euro almaya hak kazanmıştı.

Katılım hakkını cebine koyan Okan Buruk'un öğrencileri performanslarıyla da kulübe yardımcı olmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde her galibiyet için verdiği 2.1 milyon euro'yu da aldı. 3 galibiyet nedeniyle toplamda şimdilik 6.3 milyon euro kazanan G.Saray, toplamda 25 milyon euro kazandı. Yayın ve katsayı gelirinden de 10 milyon euro alması beklenen Aslan, 35 milyona kadar ulaşacak. Sarı-kırmızılılar geçen sezon ise 53.5 milyon euro kazanmıştı.