Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a katılma ihtimalini yüzde 90'ın üzerine çıkartan G.Saray'ın Aston Villa galibiyeti büyük yankı uyandırdı. Artık İngiliz takımlarına karşı iç sahada aldığı galibiyetleri rutin haline çeviren sarı-kırmızılıların zaferi İngiliz basınında şu ifadelerle görüldü:

BBC: G.Saray, Aston Villa'nın ilk sekize girme hedeflerine darbe vurdu. The Guardian: Aston Villa'nın bu sene içinde İstanbul'a yaptığı üçüncü seyahatti, ancak bu sefer başka duygularla ayrıldılar. Bu kez İstanbul'dan burunları kanamış halde geri döndüler.

LIVERPOOL DA YAŞAMIŞTI

Daily Mirror: Aston Villa, bir başka Türk takımı Fenerbahçe'yi birkaç hafta önce 6-0 mağlup etmişti, ancak Galatasaray deplasmanında aynı başarıyı tekrarlayamadı. Villa, Unai Emery yönetiminde Avrupa'da üst üste iki lig maçını kaybetmemişti, ancak bu rekor İstanbul'da suya düştü. The Telegraph: Aston Villa, Türkiye'de dağıldı. Liverpool da Şampiyonlar Ligi'nde bunu tecrübe etmişti.

İndependent: Deniz Gül'ün kafa vuruşuyla mağlup olan Aston Villa için büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir akşam oldu.