Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Aston Villa'yı suskun santrforu Deniz Gül'le devirdi. Karşılaşmanın 62. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine oyuna giren Deniz Gül, 77. dakikada tarihi zaferi getiren golü kaydetti. Sara'nın kullandığı kornerde 22 yaşındaki milli forvet, Aston Villa'da Jackson'dan seken topta tekmeye kafa uzatıp ağları havalandırdı.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Kafasına aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Deniz Gül, yaklaşık 4 dakikalık tedavisinin ardından büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek geri döndü ve burnunda kırık şüphesi olmasına rağmen 90 dakikayı tamamladı. Aslan'da Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü kaydeden milli santrfor, bu sezon Galatasaray'da 11. maçında 2. kez ağları sarstı. Ligde de gol siftahını G.Birliği'ne yapmıştı.

BATRAKOV BOŞ GEÇTİ

Galatasaray'ın Aston Villa karşısında en önemli kozlarından biri olan Aleksey Batrakov, İngilizler karşısında skor katkısı yapamadı.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde son 3 karşılaşmada attığı 4 golle manşetleri süsleyen 21 yaşındaki Rus maestro, Birmingham ekibi önünde çok çalışsa da skor katkısı veremedi.

Batrakov, 74'te yerini alkışlarla Gabriel Sara'ya bıraktı.

PREMIER LİG EKİBİNİ EZDİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa zaferinde fizik ve taktik üstünlüklerine vurgu yaptı.

Buruk şunları söyledi: "Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi oynadığımız maçlardan biri oldu.

Bir Premier Lig takımından fiziksel olarak daha üstün olmak en önemli şeylerden biriydi. Oyuncularımın alınlarından öpüyorum. Barcelona-PSG maçları arasında oynayacağımız beş maç çok önemliydi.

Bizim kaderimizi belirleyecek maçlar... AEK ve Feyenoord maçları bizim hangi sırada bitireceğimizi gösterecek.

Hepsini kazanmak istiyoruz."

OSIMHEN'SİZ DEV ZAFER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Aston Villa karşısında tarihi bir zafere imza atarken, Nijeryalı süper starı Victor Osimhen'in yokluğunda kötü bir istatistiği de geride bıraktı. Sarı- kırmızılılar, İngiliz temsilcisini RAMS Park'ta devirerek, Osimhen'in forma giymediği 6 Avrupa karşılaşmasını kazanamama istatistiğini tarihe gömdü. Galatasaray, 28 yaşındaki tecrübeli santrforunun forma giymediği 6 Avrupa karşılaşmasında, 4 mağlubiyet, 2 beraberlik elde ederken, 7 gol attı, kalesinde de 17 gole engel olamadı.

SINGO UĞURU!

Galatasaray'ın Fildişili savunmacısı Wilfried Singo, bu sezon ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başladı. 4. haftadaki Stuttgart maçında sonradan dahil olan Singo, Aston Villa'ya karşı sağ bekte görev aldı. 26 yaşındaki savunmacı, takımında ilginç bir istatistiğe de imza attı. Singo, stoperde oynadığı 2 maçta, Galatasaray 2 mağlubiyet aldı, 9 gol yedi. Sağ bekte oynadığı 4 maçtan ise zaferle ayrıldı.

SAĞDA GEÇİT VERMEDİ

Galatasaray'da sağ bekte oynadığı zaman takımını zafere götüren Singo, A.Villa karşısında da başarılı bir futbol ortaya koydu. Fildişili savunmacı, 2 top kapma, 1 şut engelleme ve 2 pas arası istatistikleriyle zafere katkı sağladı.

AMELİYAT OLACAK

Attığı gol sonrasında kanlar içinde kalan Deniz Gül, burnunda kırıklar oluşması nedeniyle maç sonrası direkt hastaneye geçti ve ameliyat olacağı öğrenildi.

RAFAEL LEAO'DAN DESTEK

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Aston Villa karşısında oynayamayan Rafael Leao, takım arkadaşlarına dışarıdan destek verdi. 27 yaşındaki Portekizli yıldız, sosyal medya hesabından maç görüntüsünü paylaşıp, sarı kırmızı kalple "Vamos" (Haydi) yazısını paylaştı.

YÜZDE BİNİMLE OYNAYACAĞIM

Galatasaray'ın 22 yaşındaki Fransız dinamosu Lesley Ugochukwu, dün Aston Villa karşısında 74'te Lemina'nın yerine girdi. Ugochukwu, "Takımın bana ne zaman ihtiyacı olursa, ben buradayım. Okan Hoca bana ne zaman şans verirse, %1000'imle sahada olacağım" ifadelerini kullandı.