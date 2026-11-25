RAMS Park’ın zemininin istenilen seviyeye gelebilmesi için 1 ton lolium cinsi çim tohumu kullanıldı. Ayrıca zemine 150 ton kum uygulandı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
Galatasaraylı yetkililer, RAMS Park Stadı'nın bozulan zemininin istenilen seviyeye gelebilmesi için yoğun mesai harcadı. Çalışmalarda yaklaşık 1 ton lolium cinsi çim tohumu kullanılırken, tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nemini korumak ve gelişimini sağlıklı şekilde tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla zeminin üzeri çimlendirme örtüsüyle kapatıldı. Ayrıca 150 ton kum uygulandı. Kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi de gerçekleştirildi. Dün geceki zorlu müsabakada zeminde düzelmeler dikkat çekti.