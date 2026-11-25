Galatasaraylı taraftarlar, temsilcimize 90 dakika boyunca büyük destek verdi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
Galatasaraylı taraftarlar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında dün akşam oynanan Aston Villa maçında temsilcimize büyük destek verdi. RAMS Park tribünlerini tıklım tıklım dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, 90 dakika boyunca yaptıkları tezahüratlarla oyunculara moral aşılarken, sarı-kırmızılı takımın itici gücü oldu. Özellikle topun İngiliz ekibine geçtiği anlarda yükselen yoğun ıslık sesleri, tribünlerin rakip üzerindeki büyük baskısını gözler önüne serdi.