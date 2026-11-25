Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi 5'inci hafta maçında Aston Villa U19 takımını Esenler Stadyumu'nda ağırladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
Galatasaray U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi 5'inci hafta maçında Aston Villa U19 takımını Esenler Stadyumu'nda ağırladı. Sarı-kırmızılılar 11'inci dakikada 1-0 geriye düştüğü müsabakayı Arda Tagay, Ada Yüzgeç ve Eyüp Karasu'nun golleriyle 3-1 kazandı. İngiliz temsilcisinin tek golü Meade'den geldi. Galatasaray bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.