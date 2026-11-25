Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda ligde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.

Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte İngiliz ekipleriyle oynadığı son 4 maçı kazandı. Aslan daha önce Liverpool'u 2, Tottenham'ı da 1 kez mağlup etti.