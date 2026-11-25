Galatasaray'dan flaş Ali Şansalan hamlesi! Yönetim harekete geçti
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray - Samsunspor maçını yöneten hakem Ali Şansalan, mücadelenin bitiş düdüğü sonrası sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart göstermişti. Galatasaray yönetimi, 53 yaşındaki çalıştırıcıya kırmızı kart gösteren Şansalan'ın ceza alması için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 13:54
Samsunspor'un Mohamed Bayo ile bulduğu gol, mağlubiyete engel olamadı.
Mücadeleye dair en çok konuşulan an ise maçın bitiş düdüğü sonrası yaşandı.
Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, mücadele sonrası elini sıkmadığı gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, gördüğü kırmızı kartın adından şaşkınlığını gizleyememişti.
Buruk, karşılaşmanın ardından Galatasaray YouTube kanalına yaptığı açıklamada Ali Şansalan'ın kendisine gösterdiği ikinci sarı kartın gerekçesini anlamadığını ve kararın yeniden değerlendirilmesi beklediğini ifade etti.
Okan Buruk konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"MAÇTAN SONRA KONUŞMADIM"
"Birincisi, maçtan sonra konuşamadım. Aslında Galatasaray'ın özellikle son yıllarda yaşadığı başarıları ve kırdığı rekorları konuşmamız gerekiyordu. Samsunspor maçıyla bunlardan birini gerçekleştirdik ve takım olarak iç saha yenilmezlik rekorunu kırdık. Camiamızla birlikte bu başarıların üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz.
"KIRMIZI KART BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"
Maçın sonunda galibiyet sevincini yaşarken benim için çok sürpriz olan bir sarı kart, ardından da ikinci sarı kart ve kırmızı kart geldi. İlk sarı kartın gerekçesine baktığımızda, topun oyuna sokulduğu yer çok köşede, oldukça ilerideydi. Rakip oyuncu yaklaşık 10 metre yürüdükten sonra taç atışını kullandı. Oyunun son bölümü olduğu için ben de kendi alanımda kalarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakemin orta hakemi uyarması üzerine sarı kart gördüm.
"BÜYÜK BİR ŞOK YAŞADIM"
Maçın düdüğü çaldıktan sonra ise içim çok rahat. Çünkü bütün görüntülerde yaşananlar açıkça görülüyor. Önce dördüncü hakemin elini sıktım. Ardından sahanın içine girerken yardımcım Ismail Garcia'ya doğru yöneldim. Bu sırada yan hakemin de elini sıkarak kendisine "Teşekkürler hocam." dedim ve yoluma devam ettim. Orta hakemin yanından geçerken elini sıkmadım. Arkama döndüğümde ise ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gösterdiğini gördüm. Açıkçası büyük bir şok yaşadım. Bunun nedenini anlayamadım.
"HAKEMLERE HİÇBİR SAYGISIZLIK YAPMADIM"
Tam tersine, maç içerisinde oyuncularımıza karşı yapılan bazı konuşmalar da iletişimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ben hakemlere hiçbir saygısızlık yapmadım. Türk hakemlerine karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunmam. Hepsi bizim canımız, kardeşimiz. Aynı ortamdayız, aynı mesleği yapıyoruz ve hepimiz futboldan para kazanıyoruz. Türk hakemlerine yönelik böyle bir saygısızlık benden gelmez.
"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUM"
Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını bekliyorum. Çünkü burada yanlış verilmiş bir ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı kart var. Bu kararın en kısa zamanda geri alınmasını bekliyorum. Futbolda kurallar var. Orta hakemin elini sıkmadığı için bir teknik direktörün sarı kart gördüğü bir kural yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kural olduğunu düşünmüyorum.
"BUNLAR TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"
Konu Türkiye'de çok gündemde. Siz de takip etmişsinizdir; Avrupa basınında da birçok yerde yer almaya başladı. Türkiye'de bir teknik direktörün hakemin elini sıkmadığı gerekçesiyle kırmızı kart gördüğü haberleri dünyaya yayılıyor. Bunlar Türk futboluna zarar veren gelişmeler. Ben anlattıklarımın arkasındayım. Farklı bir değerlendirme varsa Ali Şansalan da çıkıp konuşabilir. Merkez Hakem Kurulu Başkanı da konuyu değerlendirebilir. Örneğin, "Ben hakemlerime böyle bir talimat verdim. Bir hakemin eli sıkılıp diğerinin eli sıkılmazsa oyuncular veya teknik adamlar cezalandırılacak." diyebilir. Ya da böyle bir talimat vermediğini, kararın yanlış olduğunu açıklayabilir.
"BU YANLIŞ UYGULAMANIN DÜZELTİLMESİNİ BEKLİYORUM"
Son haftalarda doğru ve yanlış kararlarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Bu konuyla ilgili de bir değerlendirme yapılabilir. Eğer böyle bir uygulama varsa, her sezon başında düzenlenen hakem seminerlerinde olduğu gibi kulüplere de tek tek bilgilendirme yapılabilir. "Bundan sonra bir hakemin eli sıkılıp diğerinin eli sıkılmazsa oyuncular veya teknik adamlar cezalandırılacak." denilebilir. Böylece hepimiz bu konuda bilgilendirilmiş oluruz. Çünkü kuralların dışına çıkamazsınız. Kural kuraldır. Bu yanlış uygulamanın bir an önce düzeltilmesini bekliyorum. Sonuçta ben de bir camiayı temsil ediyorum. Siz maçın hakemi olabilirsiniz ama ben de Galatasaray'ın teknik direktörüyüm. Bu durum yalnızca Galatasaray için değil, Samsunspor için de geçerli. Samsunsporlu oyuncuların da maç içerisinde şikâyetçi olduğu, haklı oldukları birçok konu vardı. Önemli olan kuralların doğru uygulanması. Eğer bir cezayı hak ediyorsam verilmesinde hiçbir sıkıntı yok. Ancak yapılan değerlendirme yanlışsa bu cezayı benim almamam gerekiyor. Ben hakeme "Teşekkürler hocam, sağ ol." diyorum ve elini sıkıyorum. Bunun dışında herhangi bir şey yok.
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren Ali Şansalan'ın ceza alması için harekete geçti.
ETİK KURULUNA ŞİKAYET EDİLECEK
DHA'nın haberine göre Galatasaray, Samsunspor karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk'a kırmızı kart gösteren hakem Ali Şansalan'ı etik kuruluna şikayet edecek.
Şikayet dilekçesinde, soyunma odası koridoruna giderken yaşanan tüm konuşmalarında kurulla paylaşması istenecek.
Galatasaray aynı zamanda; hakem raporları, VAR kayıtları ve hakem telsiz kayıtlarının da paylaşılmasını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep etti.
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