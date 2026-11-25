Aston Villa ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yüzüne aldığı darbeyle sakatlanan Deniz Gül'ün ameliyat edildiği açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Aston Villa maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burnunda geniş bir cilt yaralanması ve eşlik eden kırık oluşan futbolcumuz Deniz Gül, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem Maslak'ta plastik cerrahi ve Kulak burun boğaz uzmanlarının katılımıyla bir operasyon geçirmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından durumu günlük olarak takip edilecek olan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.