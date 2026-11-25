Sarı-kırmzılıl kulüpte istifa eden Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun yerine gelen isimler belli oldu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
Sarı-kırmızılı kulüpte istifa eden Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'nun yerine gelen isimler belli oldu. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; ikinci başkanlık görevini yürüten Metin Öztürk'ün yerine Mehmet Saruhan Cibara, başkan vekili Abdullah Kavukcu'nun yerine ise Eray Yazgan atandı. Galatasaray Kulübü'nün yeni yönetim kurulu listesi, resmi internet sitesinden de duyuruldu.