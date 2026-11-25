Galatasaray'da Aston Villa maçı sonrası sürpriz karar! Takımdan ayrılacak denmişti ancak...
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray'da keyifler yerinde. Hem lig hem de Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2026 11:21
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İki takım, karşılaşmanın ikinci yarısının ilk 10 dakikasına da kontrollü bir şekilde başladı. Mücadelenin 60. dakikasından sonra baskısını artıran sarı-kırmızılılar, özellikle duran toptan pozisyonlar bulmaya çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, 77. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrasında Deniz Gül'ün kafa vuruşuyla mücadelede 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a çıkardı. Aston Villa ise 9 puanda kaldı.
SON 8 RESMİ MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, son 8 resmi karşılaşmasını galip tamamladı.
Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 3 maçta puan kaybı yaşamadı.
Galatasaray, bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2), Almanya'nın Stuttgart (2-0) ve İngiltere'nin Aston Villa (1-0) ekiplerini yenmeyi başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN UZUN GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETTİ
Galatasaray, Aston Villa'yı yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale etti.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda ligde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.
Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçında Lille, Stuttgart ve Aston Villa'yı mağlup eden Galatasaray, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
İNGİLİZ EKİPLERİNİ KONUK ETTİĞİ SON 11 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLDİ
Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla oynadığı son 11 iç saha maçında sadece 1 yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde Leeds United'a karşı 2-0 kazanılan maçla başlayan süreçte İngiltere ekiplerini konuk ettiği 11 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 13 golü kalesinde gördü.
LESLEY UGOCHUKWU DİKKAT ÇEKTİ!
Öte yandan Galatasaray forması giyen Lesley Ugochukwu, Aston Villa maçında sonradan oyuna dahil oldu ve performansıyla dikkat çekti.
Fransız orta saha oyuncusu, 74. dakikada sakatlanan Mario Lemina yerine oyuna dahil oldu ve performansıyla dikkat çekti.
MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA
Galibiyeti ve kendi performansını değerlendiren Ugochukwu, "Galibiyeti aldık, çok mutluyum. Performansım anlamında da her şey çok olumlu geçti. Takıma yardımcı olabildiysem ne mutlu bana." dedi.
Görev verildiğinde hazır olduğunu vurgulayan Ugochukwu, "Takımın bana ne zaman ihtiyacı olursa ben buradayım. Okan Hoca ne zaman şans verirse yüzde 1000 vererek sahada olacağım!" ifadelerini kullandı.
AYRILIK KARARI DEĞİŞİR Mİ?
Aston Villa maçı öncesi Galatasaray'ın Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmak istediği haberleri gündeme gelmişti.
Aston Villa maçının ardından 22 yaşındaki futbolcunun bu performansını sürdürmesi halinde Galatasaray'da devam edebileceği iddiaları gündeme geldi.
Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da şu ana kadar 9 maçta 140 dakika süre buldu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.