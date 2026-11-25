Sakatlıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yoksun sahaya çıkan Galatasaray, mücadeleye istediği gibi başlayamadı. Hücum etmekte zorlanan ve basit top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım, kenar ortalarından gol bulmaya çalışsa da ceza sahasında etkili olamadı. Konuk ekip ise topa daha fazla sahip olsa da gol pozisyonu bulmakta zorlandı.