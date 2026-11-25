Avrupa aslanı Şampiyonlar Ligi'nde kükremeye devam ediyor. Süper Lig'de lider olan Galatasaray, Devler Ligi'nde de yürüyüşünü sürdürüyor. Lille ve Stuttgart galibiyetlerinin ardından Rams Park'ta dün Aston Villa'yı ağırlayan Cimbom, İngilizler'e de sahayı dar etti. Geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanan, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi 6-0 ile geçen Aston Villa, Rams Park'tan çıkamadı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

KUSURSUZ SAVUNMA

Cimbom, Aston Villa'nın hızlı hücumcularına maç boyunca geçit vermedi. Davinson Sanchez başta olmak üzere tüm takım harika savunma yaptı. Galatasaray galibiyete Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle uzandı.

Karambolde tekmeye kafa sokarak topu ağlarla buluşturan 22 yaşındaki forvet, Devler Ligi'ndeki ilk golünü atarak sarıkırmızılılara 3 puan kazandırdı.

Devler Ligi'ne 2 mağlubiyetle başlayan Aslan, ardından çıktığı 3 mücadelede 9 puan toplayarak üst sıralara doğru yürüyüşünü sürdürdü.

BURADA 'PATRON' BENİM

Davinson Sanchez, Aston Villa mücadelesinin yıldızlarından oldu. 'Patron' lakaplı stoper, rakip forvet Jackson'ı hayata küstürdü.

Galatasaray'ın Devler Ligi'nde Aston Villa'yı mağlup ettiği geceye damgasını vuran isimlerden biri de Davinson Sanchez oldu.

Kolombiyalı savunma oyuncusu, İngiliz ekibinin ataklarına adeta set çekti. Aston Villa'nın forveti Nicolas Jackson'a adım attırmayarak hayata küstüren 30 yaşındaki stoper, yüksek konsantrasyonla oynadığı mücadelenin ardından ödülünü de aldı. Jackson, UEFA tarafından 'Maçın oyuncusu' ödülüne layık görüldü. Takım arkadaşları ve teknik direktör Okan Buruk, 90 dakika bitiminde Davinson Sanchez'i tebrik etti.

'Patron' lakaplı deneyimli futbolcu "Çok iyi mücadele ettik. Eksik oyuncularımızın yerini doldurduk. Takım arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

LEMINA SAKATLANIP ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Aston Villa'yı konuk ettiği mücadelede Mario Lemina sakatlık yaşadı. İkinci yarıda yaşanan bir pozisyonda İngiliz ekibinin kalecisi Suzuki, Gabonlu futbolcunun üzerine düştü. Lemina 8 dakika kadar oynamayı denese de kendini yeniden yere bıraktı. Sakatlığı sebebiyle yerini Lesley Ugochukwu'ya bıraktı.

MECBURİ ROTASYON

Aslan'da sakat oyuncuların fazlalığı sebebiyle teknik direktör Okan Buruk farklı bir 11 tercihinde bulundu. Başarılı çalıştırıcı, Victor Osimhen'in yokluğunda forvette Barış Alper Yılmaz'a şans tanıdı. Rafael Leao'nun yerine de Eren Elmalı başladı. Leroy Sane eksiklere rağmen ilk tercih olmadı.

JAKOBS'TAN FEDAKARLIK

Galatasaray'da sol bek İsmail Jakobs sakatlığını tam atlatamadan dün Aston Villa karşısında 11'de yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk "Jakobs şu anda yüzde 70 hazır. Ancak bu maçta oynamak istedi. Biz de eksikler fazla olduğu için sağlık heyetimizle görüşerek onu 11'de başlattık" dedi.

ABRAHAM'IN HATIRASI

Beşiktaş'tan ayrılıp Aston Villa'nın yolunu tutan Tammy Abraham, İngiliz ekibinin formasıyla Rams Park'a geldi. Kulübede başlayan deneyimli forvetin anıları da canlandı. Abraham takım arkadaşı İbrahim Mbaye'ye Cimbom'a attığı golü anlattı. 29 yaşındaki oyuncu 21 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu.

BARIŞ YIRTIK FORMAYLA

Cimbom'da Victor Osimhen'in sakatlığında en uçta Barış Alper Yılmaz görev yaptı. Hırslı futbolcu karşılaşma boyunca rakip stoperlerle aşırı temaslı şekilde oynadı. Bir pozisyonda rakibinin çekmesiyle forması yırtıldı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu ilk devreyi bu formayla tamamlamak zorunda kaldı.