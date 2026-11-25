Galatasaray Kulübü maç öncesi Aston Villa'nın yöneticilerini Galatasaray Adası'nda dostluk yemeğinde ağırladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 06:50
Galatasaray Kulübü maç öncesi Aston Villa'nın yöneticilerini Galatasaray Adası'nda dostluk yemeğinde ağırladı. İkinci Başkan Mehmet Cibara, "Aston Villa da Galatasaray gibi Avrupa'da kupa kazanmış çok iyi, şöhretli bir takım. Kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Aston Villa'nın Futbol Operasyonları Direktörü Damian Vidagany ise "Galatasaray'ın ne kadar büyük ve ne kadar iyi yönetilen bir kulüp olduğunu biliyoruz" diye konuştu.