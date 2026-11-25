Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarların Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle İsrail'in sarı-kırmızılı kulübü UEFA'ya şikâyet ettiğini duyurdu. İsrail'e sert tepki gösteren Başkan Özbek, "Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikâyet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz.

VİCDANİ BİR DURUŞ

Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur. Temennimiz, UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır" şeklinde konuştu.

ZULME SESSİZ KALMAYACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessiz kalmayacaklarını açıkladı. Resmi X hesabından açıklama yapan Bakan Osman Aşkın Bak, "Filistin halkıyla dayanışmasını tribünlerden tüm dünyaya duyuran Galatasaray taraftarımızın vicdanlı ve onurlu duruşunu selamlıyorum. İsrail'in Filistin halkına yönelik zulmüne sessiz kalmayacak, hak ve adalet mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BIRAKIN GAZZE'DEKİ BEBEKLER YAŞASIN'

Galatasaraylı taraftarlar açtıkları pankartlarla Filistin'e destek oldu. "Bırakın Gazze'deki bebekler yaşasın", "Özgür Filistin", "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun", "Gazze'yi unutma, soykırıma sessiz kalma" yazılı pankartlar açıldı. Ayrıca kale arkasındaki seyirciler "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı.