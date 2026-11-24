Yapay zekadan olay tahmin! Galatasaray-Aston Villa maçının sonucunu açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. Yapay zeka, saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin skorunu açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 16:11
RAMS PARK'A KAVUŞACAK
Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'a dönecek. RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasını kendi stadında oynayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİNİ EGALE ETMEYİ HEDEFLİYOR
Galatasaray, karşılaşmayı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.
SON 7 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, son 7 resmi karşılaşmasını galip tamamladı. Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı. Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve son olarak Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ EN GOLCÜ OYUNCUSU BATRAKOV
Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ağları sarsan oyuncu Rus Aleksey Batrakov oldu. Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 4 maça çıkan Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip ağları havalandırdı. Rus yıldızı bu alanda birer golle Victor Osimhen ile Yunus Akgün takip etti. Ayrıca sarı-kırmızılıların bu sezon oynadığı maçlarda Sporting'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio ile Lille'in Cezayirli futbolcusu Nabil Bentaleb, kendi kalesine gol attı.
BURUK'UN TAKIMLARI İNGİLİZ EKİPLERİNİ 4 KEZ YENDİ
Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekiplerini 4 kez mağlup etti. Bu iki takımı yönettiği dönemde İngiltere ekipleriyle "Devler Ligi"nde 8 kez karşılaşan Okan Buruk, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
ASTON VILLA İNGİLTERE'DE 12. SIRADA
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de 12. sırada bulunuyor. Ligin 11. haftasında Sunderland'i konuk eden Birmingham temsilcisi, bu karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sezonda üçer galibiyet ile mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşayan Aston Villa, puanını 14'e yükselterek 12. sırada yer aldı. Ligde rakiplerinin ağlarını 14 kez sarsan İngiltere ekibi, 17 golü kalesinde gördü. Ayrıca Premier Lig'de 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Aston Villa, bu maçlarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.
SON 10 MAÇTA 7 GALİBİYET
İngiltere ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 maçın 7'sini galip bitirdi. Birmingham temsilcisi, 21 Ocak 2025 tarihinde Fransa ekibi Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybettiği maçla başlayan süreçte "Devler Ligi"nde 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Söz konusu maçlarda 26 gol atan Aston Villa, 15 golü kalesinde gördü.
GEÇEN SEZONUN UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU
Aston Villa, geçen sezon İspanyol teknik adam Unai Emery yönetiminde tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. İngiltere ekibi, Avrupa Ligi'nin 2025-26 sezonunun lig etabını 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci tamamlayarak son 16 turunda Lille'in rakibi oldu. Sonrasında Lille'i iki maçta da yenerek çeyrek finale yükselen Aston Villa, bu turda İtalyan takımı Bologna'yı eledi. Yarı finalde ülkesinin takımlarından Nottingham Forest'ı saf dışı bırakan Birmingham temsilcisi, finalde de Almanya ekibi Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER KUPASINI KAZANDI
İngiltere ekibi, 1981-82 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Hollanda kenti Rotterdam'daki Feijenoord Stadyumu'nda 26 Mayıs 1982 tarihinde oynanan finalde Almanya ekibi Bayern Münih ile karşılaşan Aston Villa, İngiliz santrfor Peter Withe'ın 67. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yenerek tarihinin Avrupa'daki en büyük başarısına imza attı.
Yapay zeka, saat 20.45'te oynanacak Galatasaray-Aston Villa maçının skorunu tahmin etti.
YAPAY ZEKA TAHMİNİ: GALATASARAY 2-1 KAZANACAK
Yapay zeka, Galatasaray'ın Aston Villa'yı Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup edeceğini tahmin etti.
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