Galatasaray - Aston Villa karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahaya çıkacak sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında galibiyet arıyor. Milyonlarca futbolsever ise mücadeleyi canlı takip etmek için TRT 1 yayın bilgilerini araştırıyor. 24 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşma, televizyon ekranlarının yanı sıra TRT'nin resmî internet yayınından da takip edilebilecek. İşte Galatasaray - Aston Villa canlı izleme ekranı ve maçın yayın detayları...

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Galatasaray'ın Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 canlı yayın adresi: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

GS - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 Salı günü karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

🇹🇷🇹🇷 BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY! 🆚 Şampiyonlar Ligi | GALATASARAY - Aston Villa 🕐 20.45 🏟️ RAMS Park 🇩🇪 Daniel Siebert https://t.co/V8mEcq4SPA — Fotomaç (@fotomac) November 23, 2026

GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Aston Villa karşılaşması TRT 1 üzerinden şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI CANLI TAKİP

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesini canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşma boyunca skor değişikliklerini, golleri, sarı ve kırmızı kartları, oyuncu değişikliklerini ve önemli pozisyonları takip edebilecek. Galatasaray-Aston Villa maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GALATASARAY'IN HEDEFİ AVRUPA'DA ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maçta 6 puan toplayan Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etmek istiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Lille ve Stuttgart karşısında aldığı galibiyetlerin ardından İngiliz temsilcisini de mağlup ederek Avrupa'daki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında üç puanı arıyor! 🟡🔴 Galatasaray-Aston Villa mücadelesi bugün saat 20.45'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de.📺 https://t.co/q68MoXNHQJ — TRT 1 (@trt1) November 24, 2026