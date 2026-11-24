Şampiyonlar Ligi'nde kritik Aston Villa mücadelesi yaklaşırken, G.Saray'ı heyecan sarmaya başladı. Geride kalan 4 haftada 2 galibiyet alarak 6 puanla playoff potasının içinde bulunan sarı-kırmızılılar, kalan maçlarından maksimum puanı toplamaya çalışıyor.

Oynadığı son iki maçta sırasıyla önce deplasmanda Lille'i ardından da evinde Stuttgart'ı deviren sarı-kırmızılılar, şimdi de bu listeye bir İngiliz temsilcisini eklemenin hesaplarını yapıyor. En büyük koz iç sahadaki taraftar baskısı olacak.

YİNE REKOR PEŞİNDE

RAMS Park'taki bakım çalışmaları nedeniyle Samsunspor mücadelesini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamayı tercih eden G.Saray, Aston Villa maçıyla birlikte mabedine ve taraftarına kavuşuyor.

Galatasaray, bugünkü karşılaşmayı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek. Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.

Bugün de kazanması durumunda rekorunu egale etme şansı yakalayacak.

RAMS PARK'TA GEÇİT YOK!

İngiliz takımlarına karşı iç sahada büyük bir üstünlük kuran G.Saray, bunu devam ettirmek istiyor.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz takımlarıyla evinde yaptığı son 10 maçta sadece 1 kez kaybederken, 6 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar ayrıca İngiliz temsilcileriyle sahasında oynadığı son 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

CİMBOM'DA 3 EKSİK VAR

Zorlu Aston Villa mücadelesi öncesinde G.Saray'da 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Tedavileri devam eden Roland Sallai ve Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Victor Osimhen de bugün forma giyemeyecek. Dün takımla birlikte çalışmalara katılan İsmail Jakobs'un bugünkü mücadelede şans bulması bekleniyor

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Galatasaray'da bugün oynanacak olan Aston Villa mücadelesinin hazırlıkları tamamlandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan oyuncular katılmadı.

Osimhen çalışmaların bir bölümünde yer alırken, Aston Villa mücadelesinin taktiği çalışıldı.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Teknik direktör Okan Buruk İngiliz takımlarına karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda. Galatasaray ve İstanbul Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere ekiplerini 4 kez mağlup eden Okan Buruk, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Başarılı çalıştırıcı galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.

İNGİLİZ TAKIMLARI İLE 28. KARŞILAŞMA

Sarı-kırmızılılar bugün oynanacak olan Aston Villa maçıyla birlikte Avrupa'da 28. kez bir İngiliz ekibiyle karşı karşıya gelecek. G.Saray bu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşılaştı.

"HAYALLERİMİZ VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa mücadelesi öncesi düzenlenen basın toplantısında rakiplerinin gücüne dikkat çekti.

Aston Villa'nın son Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig dördüncüsü olduğunu ifade eden Buruk, bu güçlü rakibi yenmek istediklerini belirterek şöyle konuştu: "Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri Emery. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanları var, son maç Barcelona'ya kaybettiler. Biz son 2 maçı kazandık, özgüvenimiz yerinde, kendi sahamızdayız. Oyuncularıma güveniyorum.

OSIMHEN OYNAMAYACAK

Kendi sahamızda oynamamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz var, gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Hem hayallerimize ulaşırız hem taraftarlarımızın hayalleri için çok önemli bir iç saha galibiyeti daha hep beraber yaşarız. İyi bir kadromuz var. Bazı mevkilerde zorlanabiliriz.

Hem maçın başlangıcında hem devamında farklı şeyler düşünebiliriz.

Oyuncuların durumuna göre değerlendireceğiz.

Mecbur kalınca yapıyoruz, yapacağız. Osimhen olmayacak.

Jakobs için son bir kontrol yapacağız."

DAVINSON: YÜKSEK BİR SEVİYEDEYİZ

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, Aston Villa'yı yenmek istediklerini söyledi. Şampiyonlar Ligi maçları için ekstra bir konsantrasyona gerek olmadığını belirten Davinson, "Onlara karşı en iyi şekilde mücadele etmemiz gerekiyor.

Her sezon mücadele ettiğimiz kupaları kazanma hedefiyle başlıyoruz.

Yüksek seviyede olduğumuzu geçmişte gösterdik, tekrar göstermek istiyoruz" dedi.

İŞTE G.SARAY-ASTON VILLA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, Eren, Yunus, Batrakov, Barış Alper

Aston Villa: Suzuki, Bellis, Torres, Maatsen, Wan-Bissaka, Kamara, Goretzka, Manzambi, Buendia, Mbaye, Jackson