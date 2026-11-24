UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı RAMS Park'ta konuk eden Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu gündeme geldi. Milli takım arasında yaşadığı sakatlık nedeniyle Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyen Roland Sallai'nin İngiliz ekibine karşı görev alıp alamayacağı merak konusu oldu. Peki, Sallai Aston Villa maçında oynayacak mı, neden yok? Macar futbolcu ne zaman dönecek? İşte ayrıntılar...

SALLAİ ASTON VİLLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden deneyimli oyuncu, Okan Buruk'un bu mücadelede yararlanamayacağı isimler arasında bulunuyor.

SALLAİ NEDEN YOK, SAKATLIĞI NE?

Macaristan Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesinde ısınma sırasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Sallai, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Galatasaray'ın 20 Kasım'da yaptığı sağlık açıklamasında, futbolcunun MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi. Macar oyuncunun tedavisine başlandı.

SALLAİ NE ZAMAN DÖNECEK, KAÇ MAÇ YOK?

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasını kaçıran Sallai, Aston Villa mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray tarafından futbolcunun sahalara dönüş tarihine ilişkin kesin bir süre açıklanmadı. Sallai'nin dönüşü, tedavi sürecinin ardından yapılacak kontrollerle netlik kazanacak.

SALLAİ BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yoğun maç takvimi nedeniyle Macar futbolcunun Beşiktaş derbisindeki durumu da önem kazandı. Sallai'nin derbiye yetişmesi zor görünürken sağlık ekibinin yapacağı değerlendirmeler belirleyici olacak.