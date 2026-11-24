Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Rafael Leao'nun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler belli oldu. Amedspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından tedavi sürecine alınan Portekizli yıldız, 23 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen son antrenmanda da takımla çalışmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hücum hattının önemli isimlerinden Leao'nun ne zaman sahalara döneceğini araştırıyor. Peki, Leao Aston Villa maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Rafael Leao'nun sakatlığı geçti mi, Beşiktaş derbisine yetişecek mi? İşte ayrıntılar...

LEAO ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sağ üst arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden 27 yaşındaki futbolcu, karşılaşma öncesinde takımla çalışmalara katılamadı. Leao'nun Aston Villa karşısında görev alamayacağı belirtilirken gözler oyuncunun sahalara dönüş takvimine çevrildi.

RAFAEL LEAO'NUN SAKATLIK DURUMU NASIL?

Galatasaray, 8 Kasım 2026 tarihinde Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli oyuncunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sakatlığının ardından tedavi programına alınan Leao'nun henüz takımla antrenmanlara dönmediği öğrenildi.

RAFAEL LEAO KATAR'A NEDEN GİTTİ?

Galatasaray, 20 Kasım Cuma günü yayımladığı sağlık raporunda Leao'nun tedavi sürecine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekizli yıldız, daha önce planlanan tedavi protokolü kapsamında 10 günlük bir çalışma programı için Katar'ın Doha kentindeki Aspetar merkezine yönlendirildi. Leao'nun burada kulüp fizyoterapisti eşliğinde tam zamanlı tedavi çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

RAFAEL LEAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Rafael Leao'nun sahalara dönüş tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Portekizli oyuncunun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden kontrollerden geçirilmesi ve kademeli olarak saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Leao'nun yeniden forma giyebilmesi için sağlık ekibinin değerlendirmesi ve teknik heyetin kararı belirleyici olacak.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray'da Rafael Leao'nun yanı sıra Roland Sallai de sakatlığı nedeniyle Aston Villa karşısında görev alamayacak.

Victor Osimhen'in de maçta oynayamayacağı teknik direktör Okan Buruk tarafından açıklandı. Ismail Jakobs'un durumu ise son kontrollerin ardından değerlendirilecek.

Öte yandan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA kadrosunda bulunmadıkları için karşılaşmada forma giyemeyecek.

GALATASARAY-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

Maç: Galatasaray-Aston Villa

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı

Saat: 20.45

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta