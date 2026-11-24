İşte Galatasaray-Aston Villa maçı öncesi RAMS Park'ta zeminin son hali!
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray'da gözler RAMS Park'ın zeminine çevrildi. Milli ara dönüşü Samsunspor mücadelesini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan sarı-kırmızılıların saha koşullarıyla ilgili Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery de kritik maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 19:57
EMERY'DEN ZEMİN AÇIKLAMASI!
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery de karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın zemini hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.
Emery, "Galatasaray'ın stadındaki zeminin nasıl olacağı önemli. Ancak bu bizim için bir bahane olamaz çünkü iki takım da aynı şartlarda mücadele edecek.
Maça odaklandık ve rakibimizi analiz ettik.
Umarım zemin mümkün olduğunca iyi durumda olur." ifadelerini kullanmıştı.
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