Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. hafta maçında sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Deniz Gül'ün kaydettiği gol ile 1-0 kazandı. Gül, golü getiren kafa vuruşunu yaptığı sırada burnuna aldığı sert darbe ile taraftarları endişelendirdi. Golün ardından yere yığılan ve burnunda kanama olduğu görülen 22 yaşındaki golcü, sahadaki tedavisinin ardından sargıyla birlikte maça devam etmişti.

Deniz Gül'ün son hali, maçtan sonra Ismail Jakobs'un yaptığı paylaşımla birlikte ortaya çıktı.

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