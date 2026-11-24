Genç yaşında ilk kez ülkesinin dışına çıkarak futbol oynama imkanı bulan Aleksey Batrakov, uyum sürecini tahmin edilenden çok daha kısa bir süre içerisinde atlattı. G.Saray'ın önemli bir parçası haline gelen 21 yaşındaki Rus futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 4 karşılaşmada 4 gol atmayı başardı. Avrupa'daki ilk 4 maçında takımın en skoreri olan Batrakov, herkesi kendisine hayran bıraktı. Rus yıldızı bu alanda birer golle Osimhen ile Yunus takip etti.

MENAJERİ DE GELİYOR

Ayrıca G.Saray'ın bu sezon oynadığı maçlarda Sporting'in Portekizli oyuncusu Gonçalo Inacio ile Lille'in Cezayirli futbolcusu Nabil Bentaleb, kendi kalesine gol attı. Bu karşılaşmanın ayrıca Aleksey Batrakov için bir başka önemi daha bulunuyor.

Bu mücadelede RAMS Park tribünlerin birçok Avrupa ekibinin scoutu yer alıp Rus yıldızı izleyecek. Ayrıca Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmicev de Aston Villa maçı için İstanbul'a geliyor. Burada yönetimle yeni sözleşme için görüşmelerde bulunacak.