UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile mücadele eden Galatasaray, Avrupa'daki bir sonraki sınavına hazırlanıyor. Lig aşamasında son üç karşılaşmasına çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, üst tur hedefi doğrultusunda puan toplamaya devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların Avrupa fikstürünü araştıran futbolseverler ise "Galatasaray'ın sıradaki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray'ın sonraki rakibi kim? Avrupa'da kaç maçı kaldı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY'IN SIRADAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI KİMİNLE?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, üst tur yolunda kritik önem taşıyan mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

AEK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AEK-Galatasaray maçı 8 Aralık 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Yunanistan'da oynanacak.

AEK-Galatasaray karşılaşmasının TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Mücadelenin yayınlanacağı kanalın maç haftasında netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

8 Aralık 2026 Salı - 23.00 | AEK-Galatasaray

19 Ocak 2027 Salı - 20.45 | Galatasaray-Feyenoord

27 Ocak 2027 Çarşamba - 23.00 | PSG-Galatasaray

2026'NIN SON AVRUPA MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, AEK deplasmanıyla birlikte 2026 yılındaki son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını oynayacak. Sarı-kırmızılılar, yeni yılda önce Feyenoord'u İstanbul'da ağırlayacak, ardından Fransa deplasmanında Paris Saint-Germain ile karşılaşarak lig aşamasını tamamlayacak.

GALATASARAY ASTON VILLA ENGELİNİ AŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında RAMS Park'ta Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, İngiliz temsilcisini mağlup ederek hanesine 3 puan daha yazdırdı. Üst tur yolunda kritik bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılılar, gözünü 8 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı AEK karşılaşmasına çevirdi.

ASLAN'IN ÖNÜNDE 9 PUANLIK FIRSAT

Lig aşamasında üç karşılaşması kalan Galatasaray, söz konusu mücadelelerin tamamını kazanması halinde hanesine 9 puan daha yazdırabilecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler play-off turunda mücadele edecek.