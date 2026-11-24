Galatasaray'da Osimhen'in son durumu belli oldu! Beşiktaş derbisinde...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligde oynanan Amedspor ve Samsunspor maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçını da kaçıran Nijeryalı yıldızın pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine yetişip yetişemeyeceği belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 13:53
Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir."
"Futbolcumuz Victor Osimhen'e 'Geçmiş olsun.' diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
Bunun yanı sıra sarı-kırmızılı kulüpten 20 Kasım tarihinde yapılan bir diğer açıklamada ise Victor Osimhen'in, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladığı belirtilmişti.
Osimhen'in sahalara ne zaman döneceği büyük merak konusu olurken, hedef maç olarak Beşiktaş derbisi seçilmişti.
DERBİDE FORMA GİYECEK Mİ?
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaşacak.
30 Kasım Pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev derbi saat 21.00'de başlayacak.
Ligin gidişatını etkileyecek kritik maç öncesi Victor Osimhen'in son durumu da belli oldu.
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Osimhen'in sakatlığı hakkında flaş bir açıklamada bulundu.
Çorlu'nun verdiği bilgiye göre; Osimhen, büyük ihtimalle Beşiktaş derbisinde de forma giyemeyecek. Böylece 27 yaşındaki golcünün sahalara dönüş süresi 1 ayı bulmuş olacak.
BU SEZON 11 MAÇA ÇIKABİLDİ!
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da toplam 11 karşılaşmada forma giydi.
Yıldız isim çıktığı 11 maçta, 10 gol ve 3 golle oynadı.
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