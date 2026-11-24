Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5'inci haftasında sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, mücadelenin 69. dakikasında rakip ceza sahada Aston Villa kalecisi Suzuki'nin beline doğru yaptığı hamle sonrası acılar içinde yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Lemina bir süre daha oyunda kalsa da kendini bir kez daha yere bıraktı ve mücadeleye devam edemedi. Lemina yerini Lesley Ugochukwu'ya bıraktı.