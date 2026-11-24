Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig temsilcisini Deniz Gül'ün golü ile 1-0 yenerken mücadelede yaşanan sakatlıklar can sıktı. Mario Lemina yaşadığı sakatlık nedeniyle dakika 74'te kenara gelirken Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydeden Deniz Gül de burnuna aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde kalsa da sahada tedavi gördükten sonra mücadeleye devam etmişti.

Öte yandan dakikalar 90+2'yi gösterirken sarı-kırmızılılar bu kez Lucas Torreira'nın sakatlığıyla sarsıldı. Uruguaylı futbolcu, yaşadığı sakatlığın ardından sahadan sekerek çıktı. Torreira, yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.