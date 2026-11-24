Galatasaray'da Bruno Fernandes için geri sayım! Menajeri ile temaslar başlıyor
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Adı sık sık sarı-kırmızılılar ile anılan Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşme görüşmesi yapmadığı belirtilirken, Galatasaray'ın yıldız oyuncunun menajeri ile temaslara başlayacağı belirtildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 06:50
Adı sık sık Galatasaray ile anılan Bruno Fernandes'in Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Galatasaray, Manchester United ile sözleşme yenileme görüşmesi yapmayan yıldız oyuncu için temaslara başlayacak.
Sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki 10 numara için en kısa sürede menajeri ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.
Yıldız oyuncu, kulübüyle sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmadığı için Galatasaray'ın transferde mutlu sona ulaşabileceği dile getirildi.
Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla toplamda çıktığı 342 karşılaşmada takımına 113 gol ve 111 asistlik katkı sağladı.
Tecrübeli orta saha bu sezon çıktığı 15 maçta ise 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Portekizli yıldızın piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
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