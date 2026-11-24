UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray U19 ile Aston Villa U19, Esenler Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İngiliz temsilcisi karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak Avrupa'da önemli bir zafere imza attı. Galatasaray'ın gençleri, bu sonuçla organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

GALATASARAY U19-ASTON VILLA U19 MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray U19, 24 Kasım Salı günü oynanan UEFA Gençlik Ligi karşılaşmasında Aston Villa U19'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Markie Meade'in golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, Arda Tagay ve Ada Yüzgeç'in golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. İkinci yarıda Eyüp Can Karasu ile bir gol daha bulan Galatasaray, mücadeleyi 3-1 kazandı.

GALATASARAY U19-ASTON VILLA U19 MAÇININ GOLLERİ

11. dakika: Markie Meade (0-1)

27. dakika: Arda Tagay (1-1)

39. dakika: Ada Yüzgeç (2-1)

54. dakika: Eyüp Can Karasu (3-1)

GALATASARAY U19'UN İLK 11'İ

Arda Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Cihan Akgün, Dağhan Kahraman, Abdullah Satılmış, Oğulcan Yançel, Kartal Yılmaz, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Arda Tagay, Ada Yüzgeç.

AVRUPA'DA İLK GALİBİYET GELDİ

Aston Villa karşısında 3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray U19, UEFA Gençlik Ligi'nde ilk galibiyet sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, beşinci hafta sonunda puanını 5'e yükseltti.

SIRADAKİ RAKİP AEK

Galatasaray'ın gençleri, UEFA Gençlik Ligi'nin 6. haftasında 8 Aralık Salı günü Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.