UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, lig aşamasının 5. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'yı RAMS Park'ta 1-0 mağlup etti. Avrupa'da üst üste üçüncü galibiyetini alan Okan Buruk'un öğrencileri, üst tur yolunda önemli bir avantaj elde etti. Kalan üç karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların play-off ve doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimalleri merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İlk 24'e kalır mı, tur atlamak için kaç puan alması gerekiyor? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Aston Villa karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle puanını 9'a yükselten Galatasaray, anlık puan durumunda 13. sıraya yerleşti. Beşinci haftaya 18. sırada giren sarı-kırmızılılar, 5 basamak birden yükseldi.

Diğer karşılaşmaların tamamlanmasıyla Galatasaray'ın sıralaması değişebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Oynadığı maç: 5

Galibiyet: 3

Beraberlik: 0

Mağlubiyet: 2

Attığı gol: 9

Yediği gol: 9

Averaj: 0

Puan: 9

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E KALIR MI?

Aston Villa galibiyetiyle ilk 24 yarışında önemli bir avantaj elde eden Galatasaray, henüz matematiksel olarak üst turu garantilemedi.

Anlık puan tablosunda 24. sıradaki Atletico Madrid'in 4 puanı bulunurken Galatasaray, play-off barajının 5 puan üzerinde yer alıyor.

Sarı-kırmızılıların kalan üç karşılaşmada alacağı sonuçların yanı sıra rakiplerinin performansı da tur yarışında belirleyici olacak.

GALATASARAY KAÇ PUAN ALIRSA TUR ATLAR?

Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmek için önceden belirlenmiş kesin bir puan barajı bulunmuyor. Galatasaray'ın kalan karşılaşmalarda bir galibiyet daha alarak 12 puana ulaşması, ilk 24 ihtimalini güçlendirecek.

Galatasaray'ın kalan üç maçtaki bazı puan senaryoları şöyle:

3 galibiyet: 18 puan

2 galibiyet, 1 beraberlik: 16 puan

2 galibiyet, 1 mağlubiyet: 15 puan

1 galibiyet, 2 beraberlik: 14 puan

1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet: 13 puan

1 galibiyet, 2 mağlubiyet: 12 puan

3 beraberlik: 12 puan

3 mağlubiyet: 9 puan

GALATASARAY İLK 8'E KALABİLİR Mİ?

Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali de bulunan Galatasaray, kalan üç maçından maksimum 9 puan çıkarabilir.

Anlık sıralamada 8. basamaktaki Liverpool ile aynı puana sahip olan sarı-kırmızılılar, averaj nedeniyle rakibinin gerisinde bulunuyor.

Galatasaray'ın ilk 8 hedefinde kalan karşılaşmalar ve gol averajı büyük önem taşıyacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

6 .HAFTA : 8 Aralık 2026 Salı – 23.00 | AEK-Galatasaray

7. HAFTA : 19 Ocak 2027 Salı – 20.45 | Galatasaray-Feyenoord

8. HAFTA : 27 Ocak 2027 Çarşamba – 23.00 | PSG-Galatasaray

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

Sporting 3-1 Galatasaray

Galatasaray 1-4 Barcelona

Lille 2-4 Galatasaray

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Galatasaray 1-0 Aston Villa

İlk iki karşılaşmasından puan çıkaramayan Galatasaray, sonraki üç maçını kazanarak Avrupa'da çıkışa geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ TAKIM TUR ATLIYOR?

36 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında sıralama şu şekilde belirleyici oluyor:

1-8. sıra: Doğrudan son 16 turu

9-16. sıra: Seri başı olarak play-off turu

17-24. sıra: Seri başı olmadan play-off turu

25-36. sıra: Avrupa kupalarına veda

Lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlayan takımlar Avrupa'daki yolculuğunu sürdürürken 25. sıra ve altında kalan ekipler organizasyondan elenecek.