UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı RAMS Park'ta ağırlıyor. Avrupa kupalarında İngiliz temsilcilerine karşı önemli zaferler elde eden sarı-kırmızılıların Birmingham ekibiyle maç geçmişi merak konusu oldu. Peki, Galatasaray ile Aston Villa daha önce karşılaştı mı? İki takım arasında kaç maç oynandı? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY İLE ASTON VİLLA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Galatasaray ile Aston Villa, daha önce hiçbir resmi müsabakada karşı karşıya gelmedi. İki takım, 24 Kasım 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla tarihlerinde ilk kez rakip olacak.

Aston Villa, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında karşılaşacağı 9. farklı İngiliz takımı olarak kayıtlara geçecek.

GALATASARAY'IN İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Sarı-kırmızılılar, Aston Villa karşılaşması öncesinde Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileriyle toplam 28 maç oynadı.

Galatasaray'ın bu karşılaşmalardaki performansı şöyle:

Maç sayısı: 28

Galibiyet: 7

Beraberlik: 9

Mağlubiyet: 12

Attığı gol: 30

Yediği gol: 52

GALATASARAY'IN DAHA ÖNCE KARŞILAŞTIĞI İNGİLİZ TAKIMLARI

Manchester United: 8 maç

Liverpool: 7 maç

Chelsea: 4 maç

Arsenal: 3 maç

Leeds United: 2 maç

West Bromwich Albion: 2 maç

Tottenham: 1 maç

Manchester City: 1 maç

CİMBOM'UN İÇ SAHADA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANSI

Galatasaray, İngiliz takımlarını konuk ettiği son 10 Avrupa kupası karşılaşmasında yalnızca bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

ASTON VİLLA DAHA ÖNCE HANGİ TÜRK TAKIMLARIYLA OYNADI?

İngiliz temsilcisi, Avrupa kupalarında daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştı.

Aston Villa, Türk takımlarına karşı çıktığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İngiliz ekibi bu karşılaşmalarda 18 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Galatasaray, Aston Villa'nın Avrupa kupalarında mücadele edeceği 4. farklı Türk takımı olacak.