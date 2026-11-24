Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında sahasında Aston Villa'yı ağırlıyor. Kritik karşılaşmaya saatler kala yaşanan o gelişme ve sarı-kırmızılı kulübün Filistin'deki soykırıma karşı gösterdiği destek, büyük takdir topladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soykırımcı İsrail ve Netanyahu hükümetinin Galatasaray tribünlerini Filistin pankartları sebebiyle UEFA'ya şikayet ettiğini açıklamıştı. Özbek, Filistin'e desteğe devam edeceklerini belirtirken Galatasaray'ın resmi kanalları üzerinden bu açıklamayı doğrulayacak bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılılar, Aston Villa karşılaşmasına saatler kala RAMS Park'tan görüntüler paylaşırken paylaşılan fotoğraflardan birinde, tribüne asılmış olan "Özgür Filistin" pankartı dikkat çekti.

İşte RAMS Park'ta tribüne yerleştirilen o pankart...