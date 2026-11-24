UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için kritik viraj geldi. Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda geride kalan dört karşılaşmada iki galibiyet ve iki mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, 5. hafta mücadelesinde Aston Villa'yı konuk ediyor. Sporting CP ve Barcelona karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Lille ile Stuttgart'ı yenerek önemli bir çıkış yakalayan Galatasaray, İngiliz temsilcisi karşısında da kazanarak Avrupa'da üst üste üçüncü galibiyetini elde etmek istiyor. İlk dört maçın sonunda 6 puanla 18. sırada yer alan temsilcimiz, Aston Villa karşısında galip gelirse ilk 8 yarışındaki iddiasını artıracak. Futbolseverler ise Galatasaray kazanırsa ne olur, berabere kalırsa kaç puana yükselir ve yenilirse elenir mi sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre Galatasaray'ın tur ihtimalleri ve kalan maçlarının ayrıntıları...

GALATASARAY ASTON VILLA'YI YENERSE NE OLUR?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa'yı mağlup ederse puanını 6'dan 9'a yükseltecek. İlk dört karşılaşmada iki galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla Avrupa'da üst üste üçüncü zaferini elde etmiş olacak. Galatasaray'ın Aston Villa karşısında kazanması, özellikle ilk 24 içerisinde yer alarak eleme turuna katılma hedefi bakımından önemli avantaj sağlayacak.

İngiliz temsilcisini mağlup etmek, doğrudan son 16 turuna yükselen ilk 8 takım arasına girme hedefini de güçlendirebilir. Ancak Galatasaray'ın 9 puana ulaşması, otomatik olarak ilk 8'e yükseleceği veya play-off turunu garantileyeceği anlamına gelmiyor. Sıralama, beşinci haftada oynanan diğer karşılaşmaların sonuçlarına ve takımların averajlarına göre belirlenecek.

GALATASARAY ASTON VILLA İLE BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray, Aston Villa karşısında sahadan beraberlikle ayrılırsa puanını 7'ye yükseltecek. Bu durumda sarı-kırmızılı temsilcimiz, lig aşamasının ilk beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet almış olacak.

Beraberlik, Galatasaray'ın Avrupa'daki yolculuğunu sona erdirmeyecek. Ancak ilk 8 yarışında galibiyet kadar önemli bir avantaj sağlamayacak. Okan Buruk'un öğrencileri, kalan üç karşılaşmada puan toplamak zorunda kalacak. Galatasaray'ın beraberlikle 7 puana ulaşması halinde lig aşamasını tamamlayabileceği maksimum puan 16 olacak. Bu toplam, ilk 24 yarışında değerli olabilecek olsa da kesin sıralama diğer takımların sonuçlarına bağlı kalacak.

GALATASARAY ASTON VILLA'YA KAYBEDERSE ELENİR Mİ?

Galatasaray, Aston Villa'ya mağlup olsa bile UEFA Şampiyonlar Ligi'nden hemen elenmeyecek. Sarı-kırmızılı takım, beşinci hafta sonunda 6 puanda kalacak ve lig aşamasında oynayacağı üç maç daha bulunacak. Bu üç karşılaşmanın tamamını kazanması halinde Galatasaray sezonu 15 puanla tamamlayabilecek. Dolayısıyla Aston Villa karşısında yaşanabilecek bir mağlubiyet, matematiksel olarak tur umutlarını ortadan kaldırmayacak. Ancak puan kaybı, ilk 8 yarışını zorlaştıracak ve ilk 24 içerisinde kalmak için kalan maçların önemini artıracak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, Aston Villa karşılaşması öncesinde 6 puanla lig aşamasının 18. sırasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ilk dört maçındaki sonuçlar şöyle:

Sporting CP 3-1 Galatasaray: Mağlubiyet

Galatasaray 1-4 Barcelona: Mağlubiyet

Lille 2-4 Galatasaray: Galibiyet

Galatasaray 2-0 Stuttgart: Galibiyet

Temsilcimiz, ilk iki haftada puan alamamasına rağmen sonraki iki maçını kazanarak sıralamada yükseldi. Aston Villa ise dört maçta topladığı 9 puanla 6. basamakta bulunuyor.

GALATASARAY'IN İLK 8 İHTİMALİ VAR MI?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirme ihtimali devam ediyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için yalnızca Aston Villa karşısında kazanmak yeterli olmayabilir. Galatasaray, İngiliz temsilcisini mağlup ettikten sonra AEK Atina, Feyenoord ve Paris Saint-Germain ile oynayacağı mücadelelerden de yüksek puanlar elde etmek isteyecek.

Aston Villa karşısında galibiyet alınması halinde maksimum puan 18'e yükselecek. Bu puana ulaşabilmek için sarı-kırmızılı takımın kalan üç maçının tamamını da kazanması gerekiyor. İlk 8 için gereken kesin puan sınırı henüz belli değil. Bu nedenle 15, 16 veya 18 puanın doğrudan son 16 turunu garantilediğini söylemek mümkün değil.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK 24'E KALABİLİR Mİ?

Galatasaray'ın ilk 24 içerisinde yer alma ihtimali devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sisteminde 36 takım tek bir lig tablosunda mücadele ediyor. İlk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükselirken 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler eleme turu play-off'unda karşılaşıyor.

Galatasaray'ın Aston Villa'yı yenmesi halinde ulaşacağı 9 puan, play-off hedefine yaklaşması açısından önemli olacak. Beraberlik veya mağlubiyet halinde de temsilcimizin ilk 24 şansı matematiksel olarak sürecek. Ancak kalan maçlardan alınacak sonuçlar ve rakiplerin puan kayıpları belirleyici olacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KALAN MAÇLARI

Galatasaray, Aston Villa karşılaşmasının ardından lig aşamasında üç mücadele daha oynayacak.

8 Aralık 2026: AEK Atina - Galatasaray

19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027: Paris Saint-Germain - Galatasaray

Sarı-kırmızılıların kalan fikstüründe bir iç saha ve iki deplasman karşılaşması bulunuyor. Özellikle lig aşamasının son haftasında Paris Saint-Germain deplasmanına çıkılacak olması, Aston Villa ve diğer rakiplerden alınacak puanların önemini artırıyor.

GALATASARAY KAÇ PUANLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR ATLAR?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak veya ilk 8 içerisinde bitirmek için önceden belirlenmiş kesin bir puan barajı bulunmuyor. Takımların puanları, averajları ve diğer sıralama kriterleri lig aşaması sonunda değerlendiriliyor. Bu nedenle Galatasaray'ın 9, 12, 13 veya 15 puana ulaşması tek başına turu garantilediği anlamına gelmeyecek. Bununla birlikte, elde edilecek her galibiyet temsilcimizin sıralamadaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATTA NASIL TUR ATLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasına 36 takım katılıyor. Her takım sekiz farklı rakiple karşılaşıyor ve bu maçların sonunda ortak puan tablosu oluşuyor.

İlk 8 sıradaki takımlar: Doğrudan son 16 turuna yükseliyor.

9-24. sıradaki takımlar: Son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı play-off oynuyor.

25-36. sıradaki takımlar: Avrupa kupalarından eleniyor.

Lig aşamasında elenen takımların UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş hakkı bulunmuyor.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇINDA KAÇ PUAN ALMALI?

Galatasaray açısından en avantajlı sonuç galibiyet olacak. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa karşısında kazanarak 9 puana yükselmeyi ve ilk 8 yarışındaki rakiplerine yaklaşmayı amaçlıyor. Beraberlik Galatasaray'a bir puan kazandıracak ve temsilcimiz 7 puana ulaşacak.

Mağlubiyet halinde ise 6 puanda kalacak olan Galatasaray, Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak için kalan üç maçta daha başarılı sonuçlar elde etmek zorunda olacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45'te başlayacak.