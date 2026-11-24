Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı canlı takip etmek için tıklayınız!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcisi Galatasaray, bugün İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da yeniden yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekip, Sporting ve Barcelona karşısında aldığı mağlubiyetlerin ardından Lille ve Stuttgart'ı yenerek 6 puana ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde 18. sırada bulunan Cimbom, RAMS Park'ta oynanacak mücadelede Aston Villa'yı mağlup ederek ilk 8 yarışında iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Unai Emery yönetimindeki İngiliz ekibi ise 9 puanla 6. sırada bulunuyor. Karşılaşmayı televizyondan veya internet üzerinden izlemek isteyen taraftarlar Galatasaray maçı TRT 1 canlı izle, şifresiz HD yayın ve canlı skor ekranı bilgilerini araştırıyor. İşte GS - Aston Villa karşılaşmasının yayın ayrıntıları...

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesi, 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadelede Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert düdük çalacak.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE G.SARAY-ASTON VILLA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Lemina, Eren, Yunus, Batrakov, Barış Alper

Aston Villa: Suzuki, Bellis, Torres, Maatsen, Wan-Bissaka, Kamara, Goretzka, Manzambi, Buendia, Mbaye, Jackson

TRT 1 CANLI İZLE! GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray - Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT 1 HD CANLI İZLEME EKRANI: GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Galatasaray - Aston Villa maçını televizyon başında olamayacağı için internetten takip etmek isteyen taraftarlar için TRT'nin resmî internet yayın seçeneği bulunuyor. TRT 1 canlı yayın ekranına bilgisayar, cep telefonu veya tablet üzerinden erişilebiliyor. İnternetten izlemek için şu adımlar takip edilebilir:

İnternet tarayıcısından TRT 1'in resmî internet sitesine girin. Canlı yayın bölümünü açın. TRT 1 kanalını seçin. Yayının açılmasını bekleyerek karşılaşmayı takip edin.

TRT 1 canlı izle resmî bağlantısı: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

CEP TELEFONUNDAN GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray maçını mobil cihazından izlemek isteyen taraftarlar, TRT 1'in resmî canlı yayın sayfasını telefonlarının internet tarayıcısından açabilir. Android telefon, iPhone veya tablet kullanan izleyiciler, desteklenen tarayıcılar üzerinden TRT 1 yayınına erişebilir. Bunun için telefonun internet bağlantısının açık olması ve canlı yayın sayfasının yüklenmesi yeterli. Ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de Galatasaray - Aston Villa mücadelesi takip edilebilir.

tabii resmî internet adresi: https://www.tabii.com/

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Kanalın maç günü yayın programı şöyle:

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Maç Önü

20.45 - Galatasaray - Aston Villa

23.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

GALATASARAY - ASTON VILLA CANLI SKOR TAKİP EKRANI

Galatasaray-Aston Villa maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynadığı ilk dört karşılaşmada 6 puan topladı. Sarı-kırmızılı temsilcimiz, organizasyondaki ilk maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. İkinci haftada Barcelona'yı konuk eden Cimbom, sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

İlk iki karşılaşmada puan alamayan Galatasaray, üçüncü haftada Lille deplasmanında önemli bir galibiyet elde etti. Fransız ekibini 4-2 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, dördüncü haftada Stuttgart'ı 2-0 yenerek üst üste ikinci Avrupa galibiyetini aldı. Dört maç sonunda 6 puana ulaşan Galatasaray, 5. haftaya 18. sırada giriyor.

Aston Villa ise ilk dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 9 puan topladı ve 6. sırada bulunuyor.

CİMBOM'DA HEDEF ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ GALİBİYETİ

Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor. Sporting ve Barcelona mağlubiyetlerinin ardından Lille ve Stuttgart karşısında alınan galibiyetler, sarı-kırmızılı ekibin lig aşamasındaki iddiasını yeniden güçlendirdi. Okan Buruk'un öğrencileri, Aston Villa'yı da mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü galibiyetini elde edecek.

Ayrıca takımın tüm kulvarlardaki galibiyet serisi de dikkat çekiyor. Galatasaray, Aston Villa maçı öncesinde son yedi resmi karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki taraftar desteğini kullanarak bu seriyi Avrupa'nın önemli ekiplerinden Aston Villa karşısında da devam ettirmeyi amaçlıyor.

GALATASARAY'IN RAKİBİ ASTON VILLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonunda sezona iyi bir başlangıç yaptı. İngiliz temsilcisi ilk maçında Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti. Ardından Fenerbahçe karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyet alan Villa, üçüncü haftada Viking'i 3-1 yendi.

Dördüncü haftada Barcelona deplasmanına çıkan İngiliz ekibi, İspanyol temsilcisine 3-0 mağlup oldu. Aston Villa, dört karşılaşmada elde ettiği 9 puanla lig aşamasının 6. sırasında yer alıyor. Unai Emery'nin öğrencileri, Galatasaray deplasmanında kazanarak ilk 8 içerisindeki yerini korumayı hedefliyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA DAHA ÖNCE KARŞILAŞTI MI?

Galatasaray ile Aston Villa, daha önce UEFA organizasyonlarında resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelmedi. İki takım arasındaki ilk resmi mücadele, 24 Kasım 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynanacak. Bu nedenle karşılaşma, iki kulübün Avrupa kupaları tarihindeki ilk randevusu olma özelliğini taşıyor.

🇹🇷🇹🇷 BUGÜN GÜNLERDEN GALATASARAY! 🆚 Şampiyonlar Ligi | GALATASARAY - Aston Villa 🕐 20.45 🏟️ RAMS Park 🇩🇪 Daniel Siebert https://t.co/V8mEcq4SPA — Fotomaç (@fotomac) November 23, 2026

GALATASARAY'DA MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER

Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Rafael Leao'nun sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Dizinden operasyon geçiren Victor Osimhen'in durumu ise maç günü yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEDEN ÖNEMLİ?

Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatında takımlar, 36 ekipli genel sıralamada ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise son 16'ya kalabilmek için play-off turunda mücadele ediyor.

Galatasaray, 6 puanla girdiği beşinci haftada Aston Villa karşısında kazanarak puanını 9'a çıkarmak istiyor. İngiliz temsilcisi ise 9 puanını artırarak ilk 8'deki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Bu nedenle RAMS Park'ta oynanacak mücadele, iki takımın Avrupa'daki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI CANLI ANLATIM VE MAÇ SONUCU