Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanan kritik mücadelede Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'daki başarılı performansını sürdürerek puanını yükseltmeyi hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla 18. sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, 9 puanlı Aston Villa karşısında galibiyet arıyor. İngiliz temsilcisi ise deplasmanda kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE G.SARAY-ASTON VILLA MAÇININ İLK 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Yunus, Eren, Barış.

Aston Villa: Suzuki; Harwood-Bellis, Lindelöf, Mings, Maatsen, Kamara, João Gomes, McGinn, Alisson, Manzambi, Jackson

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta karşılaşması, 24 Kasım 2026 Salı (Bugün) oynanıyor.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Aston Villa karşılaşması TSİ 20.45'te başladı.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Aston Villa karşılaşması TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.

Galatasaray-Aston Villa maçını takip etmek için tıklayınız...

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray-Aston Villa mücadelesi İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu karşılaşmaya kadar 6 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında aldığı mağlubiyetlerin ardından Lille ve Stuttgart karşısında kazandığı galibiyetlerle yeniden çıkışa geçti.

İngiliz temsilcisi Aston Villa ise ilk dört karşılaşmasında üç galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 9 puana ulaştı. Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak Aston Villa ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3'TE 3 PEŞİNDE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında kazanarak başarılı performansını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda geride kalan dört maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan topladı.

Lille karşısında 4-2, Stuttgart karşısında ise 2-0 kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Avrupa'daki son iki maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, Aston Villa karşısında da üç puan alarak üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi galibiyetini hedefliyor.

ASTON VILLA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 9 puana ulaştı.

İngiliz temsilcisi, Club Brugge, Fenerbahçe ve Viking karşısında galibiyet elde ederken Barcelona karşısında mağlup oldu. Aston Villa, Galatasaray deplasmanından puan veya puanlarla ayrılarak lig aşamasındaki avantajını korumayı amaçlıyor.

GALATASARAY İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 28 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla bugüne kadar 28 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

Aslan; Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City gibi İngiliz ekipleriyle Avrupa arenasında karşı karşıya geldi.

Galatasaray ile Aston Villa ise daha önce Avrupa kupalarında rakip olmadı. İki takım, ilk kez resmi bir Avrupa karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY AVRUPA KUPALARINDA 345. MAÇINA ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Aston Villa karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 345. mücadelesini oynuyor. Geride kalan 344 karşılaşmada 123 galibiyet elde eden Galatasaray, 131 kez mağlup oldu. 90 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda rakip fileleri 476 kez havalandıran temsilcimiz, kalesinde 527 gol gördü.

OKAN BURUK AVRUPA'DA 43. SINAVINDA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı takımın başında Avrupa kupalarındaki 43. maçına çıkıyor. Buruk, Galatasaray'ın başında oynadığı önceki 42 Avrupa karşılaşmasında 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, İngiliz takımlarına karşı da önemli bir sınav veriyor. Buruk'un Galatasaray ve Başakşehir dönemlerinde İngiliz ekiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

GALATASARAY'IN İÇ SAHADA İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Galatasaray, İngiliz takımlarını sahasında ağırladığı son karşılaşmalarda başarılı sonuçlar elde etti. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekipleriyle evinde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Aslan, sahasında İngiliz temsilcilerine karşı oynadığı son üç mücadeleyi de kazanmayı başardı. Bu süreçte Liverpool'u iki kez, Tottenham'ı ise bir kez mağlup etti.

GALATASARAY - ASTON VILLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesini Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetiyor.

Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor. Florian Badstübner dördüncü hakem olarak görev alıyor. Karşılaşmada VAR hakemi Sören Storks, AVAR hakemi ise Johann Pfeifer.