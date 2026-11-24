Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde maç kadrosu ve eksik futbolcular gündemdeki yerini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Rafael Leao ve Roland Sallai sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, Ismail Jakobs'un durumunun ise son kontrollerin ardından netleşeceğini açıkladı. Peki, Galatasaray-Aston Villa maç kadrosunda kimler var, kimler yok? Sakatlar ve cezalılar kimler? Galatasaray'ın muhtemel 11'i nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇ KADROSU AÇIKLANDI MI?

Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşmasındaki resmî ilk 11'i ve yedek oyuncu listesi henüz açıklanmadı. Ancak 23 Kasım Pazartesi günü yapılan son antrenman ve teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarının ardından forma giyemeyecek isimler netleşti.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇINDA KİMLER YOK?

Galatasaray'da Aston Villa karşılaşmasında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek 3 oyuncu bulunuyor.

Victor Osimhen: Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Rafael Leao: Sağ üst arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamıyor.

Roland Sallai: Kas sakatlığı nedeniyle tedavisi devam ediyor ve Aston Villa maçında forma giyemeyecek.

Bu üç futbolcunun karşılaşmada görev yapamayacağı UEFA'nın maç önü raporunda da yer aldı.

OSIMHEN ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen, 24 Kasım Salı günü oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, 23 Kasım'daki basın toplantısında Nijeryalı golcünün maçta olmayacağını açıkladı.

Sol dizinden geçirdiği operasyonun ardından salon çalışmalarına başlayan Osimhen, Aston Villa öncesindeki son takım antrenmanında da yer almadı.

ISMAIL JAKOBS ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, sakatlığının ardından 23 Kasım'daki son antrenmana katıldı. Okan Buruk, oyuncunun son kontrollerinin yapılacağını ve uygun bulunması halinde yedek kulübesine alınabileceğini belirtti.

Jakobs'un Aston Villa karşılaşmasında kadroda bulunup bulunmayacağına ilişkin kesin karar ise henüz açıklanmadı.

GALATASARAY ASTON VILLA MUHTEMEL 11

UEFA'nın 23 Kasım'da yayımladığı maç önü değerlendirmesine göre Galatasaray'ın muhtemel ilk 11'i şöyle:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün

ASTON VILLA'DA KİMLER EKSİK?

İngiltere temsilcisi Aston Villa da Galatasaray deplasmanına önemli eksiklerle geliyor.

Matty Cash: Beyin sarsıntısı protokolü nedeniyle görev alamayacak.

Matteo Ruggeri: Sakatlığı devam ediyor.

Amadou Onana: Sakatlığı nedeniyle kadroda bulunamayacak.

Brian Madjo: UEFA oyuncu listesinde yer almadığı için forma giyemeyecek.

GALATASARAY ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek.

Maç: Galatasaray-Aston Villa

Tarih: 24 Kasım 2026 Salı

Saat: 20.45

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Yayın: TRT 1 ve tabii

Organizasyon: UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta