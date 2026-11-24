Avrupa'da haftaya galibiyetle başladık! Ülke puanımız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, 90 dakikanın sonunda rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte RAMS Park'taki zaferin ardından ülke puanımızda yaşanan değişim...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2026 22:50
Galatasaray-Aston Villa maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri.
1- İNGİLTERE: 107.685
2- İTALYA: 91.732
3- İSPANYA: 86.493
4- ALMANYA: 84.973
5- FRANSA: 72.296
6- PORTEKİZ: 69.150
7- BELÇİKA: 64.050
8- HOLLANDA: 56.395
9- TÜRKİYE: 53.475
10- YUNANİSTAN: 47.612
11- ÇEKYA: 46.325
12- POLONYA: 45.725
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