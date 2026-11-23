Osimhen'den İngiliz devine yeşil ışık! Devre arasında...
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için İngiliz medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devi Mnachester United'ın yıldız golcüyü istediği belirtildi. İşte detaylar.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 10:23
Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine getirilen Mauricio Pochettino, kadroya mutlaka bir forvet alınmasını istiyor. Osimhen ise kariyerini noktalamadan önce Premier Lig'de forma giyme hayalini hâlâ koruyor.
Osimhen'in Galatasaray ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve Galatasaray'da yıllık yaklaşık 13 milyon Euro kazandığı belirtiliyor.
Osimhen, Manchester United'da da benzer bir maaş kazanmaya sıcak bakıyor.
Osimhen'in sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi yer almıyor; bu da Manchester United'ın sezon ortasında en değerli oyuncusunu transfer etmek için Galatasaray'ı ikna etmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Kadrosunda halihazırda Benjamin Sesko ve Joshua Zirkzee'yi bulunduran Manchester United'da, bu iki isimden hiçbiri kulübün tartışmasız birinci forveti olmayı başaramadı. İkili, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda sadece 4 gol kaydedebildi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen ise bu sezon toplam 10 gol kaydetti.
Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo da merkezde görev alabiliyor ancak yeni teknik Mauricio Pochettino'nun kendini kanıtlamış bir santrfor transfer etmek istediği bildiriliyor.
Tottenham'da Harry Kane ile çalışırken büyük başarılar yakalayan Arjantinli teknik adam, hücum hattına liderlik edebilecek, gol atabilen ve takım arkadaşlarını oyuna dahil edebilen bir golcü arıyor.
Ve Avrupa'da bu işi en iyi yapabilen isimlerden olan Osimhen, 2024 yılında Napoli'den Galatasaray'a katıldığından bu yana olağanüstü gol formunu sürdürüyor. Türkiye'deki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 37 gol attı.
Nijeryalı yıldız, geçen sezon da 22 golle bu başarısını sürdürdü ve bu sezon şimdiden 10 kez fileleri havalandırdı.
Oyuncuya yakın bir kaynak konuya ilişkin İngiliz Gazetesi The Sun'a şunları söyledi:
"Elbette bu ilgi onun gururunu okşuyor ancak o sadık bir insan; bu yüzden United onun için büyük bir adım atmak zorunda. Victor gittiği her yerde gol atar ve bunu kanıtladı ama karar gerçekten iki kulübe bağlı."
Galatasaray, Napoli'den sancılı ayrılık sürecinde Osimhen'in yanında durdu ve İtalyan kulübüyle ilişkileri koptuktan sonra kariyerini yeniden canlandırmasına yardımcı oldu. Yıldız golcü de kendisine gösterilen bu inanca minnettarlığını koruyor.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi bileti almasına rağmen ligde düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Manchester United sezonu tersine çevirmek adına ocak ayında Osimhen'e teklif yapabilir.
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