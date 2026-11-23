Nijeryalı yıldız, geçen sezon da 22 golle bu başarısını sürdürdü ve bu sezon şimdiden 10 kez fileleri havalandırdı.

"Elbette bu ilgi onun gururunu okşuyor ancak o sadık bir insan; bu yüzden United onun için büyük bir adım atmak zorunda. Victor gittiği her yerde gol atar ve bunu kanıtladı ama karar gerçekten iki kulübe bağlı."