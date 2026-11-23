Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.

Bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi.