Okan Buruk kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Aston Villa maçı 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. İlk 8 hedefini sürdürmek isteyen sarı kırmızılılar, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde gözler sakat futbolcuların son durumuna ve Okan Buruk'un tercih edeceği ilk 11'e çevrildi. Tecrübeli teknik adam, kritik maç öncesinde sahaya süreceği kadroyla ilgili kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Aston Villa karşısındaki ilk 11'i. | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 10:40
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.
Bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi.
Dördüncü haftada da Barcelona'ya konuk olan İngiltere ekibi, bu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Aston Villa, topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılarda önemli eksikler
Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak.
Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in durumu ise maç günü belli olacak.
Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.
RAMS Park'a kavuşacak
RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasını kendi stadında oynayacak.
"Devler Ligi"ndeki en uzun galibiyet serisini egale etmeyi hedefliyor
Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.
Son 7 resmi maçını kazandı
Resmi maçlardaki son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'dan alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 2 maçta puan kaybı yaşamadı. Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0), Amed Sportif Faaliyetler (4-3) ve son olarak Samsunspor'u (2-1) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu Batrakov
Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 4 maça çıkan Batrakov, bu müsabakalarda 4 kez rakip ağları havalandırdı. Rus yıldızı bu alanda birer golle Victor Osimhen ile Yunus Akgün takip etti.
Samsunspor karşısında sergilediği performansla Okan Buruk'un beğenisini kazanan Gabriel Sara, Aston Villa maçında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Buruk'un takımları "Devler Ligi"nde İngiltere ekiplerini 4 kez yendi
Bu iki takımı yönettiği dönemde İngiltere ekipleriyle "Devler Ligi"nde 8 kez karşılaşan Okan Buruk, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Batrakov, Yunus, Barış Alper
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