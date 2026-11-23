Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman dinamik ısınmayla başlarken, daha sonra futbolcular iki gruba ayrıldı ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Aston Villa karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, antrenmanın basına açık bölümünde takımla çalıştı.