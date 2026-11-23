Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yine yere göğe sığdırılamıyor. Başarılı futbolcunun yıllarca Napoli'de birlikte forma giydiği PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Khvicha Kvaratshelia, Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak gösterilen ve piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Kvara, bugüne kadar oynadığı en iyi 9 numaranın Victor Osimhen olduğunu ifade ederek eski takım arkadaşını övdü.

DAHA İYİSİ YOK

Khvicha Kvaratshelia yaptığı açıklamada, "Osimhen en iyisi. Birlikte oynadığım en iyi 9 numara. Top tekniği, sıçrama kabiliyeti ve hızı inanılmaz. Birlikte oynadığım en iyi oyuncu Ousmane Dembele olabilir. Ancak Ousmane bir 9 numara değil. O sahte 9 numara. Klasik bir 9 numara değil, çok farklı bir oyuncu. Ousmane Dembele inanılmaz yetenekli. Ama bence birlikte oynadığım en iyi 9 numara kesinlikle Victor Osimhen" ifadelerini kullandı. Bu sıralar Victor Osimhen'in ismi Avrupa devleriyle anılıyor.